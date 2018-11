Musk rinuncia al tunnel di Los Angeles

NEW YORK, 28 NOV - La Boring Company di Elon Musk ha annunciato di aver rinunciato al progetto di costruire un tunnel sotterraneo super tecnologico per il trasporto urbano sotto l'autostrada 405, lungo il Westside di Los Angeles. La decisione è stata presa in seguito ad un raccordo raggiunto con alcuni gruppi della città californiana. I gruppi avevano fatto causa a Los Angeles per la decisione di esentare il progetto da un processo di revisione ambientale. La società ha fatto sapere in un comunicato che si concentrerà invece sulla costruzione di un tunnel operativo al Dodger Stadium. Musk l'anno scorso aveva presentato il piano come un sistema innovativo per bypassare l'autostrada 405, uno dei tratti più trafficati di tutti gli Stati Uniti.