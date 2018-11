Brexit: Barnier, unico accordo possibile

BRUXELLES, 29 NOV - "L'attuale accordo Brexit sul tavolo è l'unico accordo possibile". Lo ha ribadito il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier alla miniplenaria del Parlamento europeo oggi a Bruxelles ricordando che "ora è il momento della ratifica dei Parlamenti a partire da quello britannico ed il momento di assumersi la propria responsabilità". Barnier ha sottolineato che "il voto del parlamento britannico impegnerà il futuro del Regno Unito" ed "io rispetterò tale dibattito parlamentare democratico". Quanto al negoziato sulle relazioni future Barnier ha detto che "l'Ue adotterà lo stesso atteggiamento" avuto nel precedente negoziato e che "non c'è stata e non ci sarà mai aggressività o una volontà di rivalsa, né da parte mia alcuna volontà punitiva". Dunque "continueremo a lavorare con il Regno Unito e non contro il Regno Unito per costruire il futuro partenariato e per il rispetto dovuto ad un grande Paese che resterà nostro amico, nostro partner nostro alleato".