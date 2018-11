Gilet gialli domani da Philippe

PARIGI, 29 NOV - Alcuni portavoce della "delegazione" ufficiale dei gilet gialli saranno ricevuti domani alle 14 dal primo ministro francese, Edouard Philippe, alla vigilia di quella che dovrebbe essere la terza mobilitazione della protesta contro il caro carburante in Francia. Lo hanno annunciato i rappresentanti del movimento e Matignon, sede del governo francese. Dopo che due membri della "delegazione" sono stati ricevuti martedì al ministero della Transizione ecologica, "Edouard Philippe desidera incontrarli venerdì" hanno annunciato i portavoce della protesta. I gilet gialli sperano che "questo incontro sia più soddisfacente e concreto del primo". Il governo ha precisato che all'incontro sarà presente anche Francois de Rugy, ministro della Transizione ecologica. In Francia sono forti le preoccupazioni per una nuova mobilitazione dopo i gravi incidenti di sabato scorso sugli Champs-Elysees. Philippe è stato considerato finora l'elemento più ostile dell'esecutivo al dialogo con i gilet gialli.