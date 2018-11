In Georgia la prima presidente donna

ROMA, 29 NOV - Salome Zurabishvili ha vinto le elezioni presidenziali in Georgia, diventando la prima donna a ricoprire l'incarico. Lo riporta la Bbc. Ex diplomatica, nata in Francia, ha ottenuto il 59% dei voti contro il rivale Grigol Vashadze, fermo al 40%. Zurabishvili è sostenuta dal partito di governo Sogno Georgiano mentre Vashadze era il candidato dell'opposizione unita. Nel Paese che cerca di aderire all'Unione europea e alla Nato dovrebbe entrare in vigore una nuova costituzione che renderà il ruolo di presidente perlopiù cerimoniale. Tuttavia, le elezioni sono viste come un indicatore di come potrebbero andare le elezioni parlamentari nel 2020.