Poroshenko: la Nato mandi le sue navi

ROMA, 29 NOV - "La Germania è uno dei nostri più stretti alleati e speriamo che nella Nato ora gli Stati siano pronti a ricollocare le navi militari nel Mare di Azov per assistere l'Ucraina e garantire la sicurezza". E' quanto afferma il presidente ucraino Petro Poroshenko in un'intervista alla tedesca Bild. "Non possiamo accettare questa politica aggressiva della Russia - prosegue -, prima era la Crimea, poi l'Ucraina orientale, ora vuole il mare di Azov. La Germania deve anche chiedersi: cosa farà Putin se non lo fermeremo?" "Putin - conclude Poroshenko - vuole il vecchio impero russo indietro. La Crimea, il Donbass, vuole l'intero Paese. Come imperatore russo, come lui vede sé stesso, il suo impero non può funzionare senza l'Ucraina, ci vede come una colonia".