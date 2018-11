Kiev: Mosca ci blocca l'accesso ai porti

MOSCA, 29 NOV - La Russia avrebbe bloccato l'accesso a due porti ucraini del Mare d'Azov, Berdyansk e Mariupol, e alle navi viene impedito di partire e di entrare. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture dell'Ucraina, Volodymyr Omelyan, su Facebook. Complessivamente sarebbero state fermate 35 navi. "L'obiettivo è semplice: bloccando l'accesso ai porti ucraini nel Mare d'Azov la Russia spera di cacciarci dal nostro territorio", ha detto Omelyan. Il Cremlino ha tuttavia smentito: "Non sono al corrente di alcuna limitazione all'accesso dei porti ucraini nel mar d'Azov. Al contrario, sappiamo che lo stretto di Kerch opera in regime normale. Ma a volte, per motivi meteorologici, il porto di Kerch, che svolge funzione amministrativa, prende decisioni per regolare la navigazione". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.