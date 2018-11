Ucraina, Merkel: no a soluzioni militari

BERLINO, 29 NOV - "Non può esserci una soluzione militare" al conflitto ucraino. Lo ha detto Angela Merkel, parlando al forum economico ucraino-tedesco, nel corso del quale la Germania ha ribadito fra l'altro il proprio sostegno alle riforme in atto in Ucraina. "Molti - ha detto ancora - auspicano buoni rapporti con la Russia e si parla tanto delle sanzioni, ma noi non applichiamo le sanzioni come fini a se stesse. Noi abbiamo adottato le sanzioni, perchè sia chiaro che anche i Paesi vicini alla Russia hanno diritto a un loro sviluppo indipendente".