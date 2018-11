Siria: 7 civili uccisi in raid governo

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 NOV - È di 7 civili uccisi il bilancio di bombardamenti di artiglieria del governo siriano nella regione di Idlib, nel nord ovest del Paese. Lo riferiscono fonti mediche locali al sito Reliefweb, che pubblica in collaborazione con l'Onu notizie e dati sulla situazione umanitaria in Siria. Le fonti precisano che i civili sono morti nelle ultime 24 ore nelle regioni a sud e a sud est di Idlib, aree colpite da un intenso fuoco di artiglieria da parte delle forze governative. L'area è fuori dal controllo governativo ed è controllata da milizie anti-regime cooptate dalla Turchia. Dal 15 ottobre è formalmente in vigore una tregua tra le parti.