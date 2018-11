Ucraina: Kurz, Mosca liberi soldati

BERLINO, 29 NOV - Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha rivolto un appello alla Russia "affinché lasci liberi i soldati ucraini e restituisca le navi all'Ucraina". Il cancelliere, parlando all'Apa, ha messo in guardia da un'ulteriore escalation del conflitto. "Una cosa deve essere chiara, non c'è alcuna soluzione militare a questo conflitto", ha affermato. "L'Ucraina è un Paese nelle nostre immediate vicinanze - ha continuato - e abbiamo un forte interesse alla sua stabilità e a un suo positivo sviluppo".