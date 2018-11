Mogherini, Global compact non vincolante

BRUXELLES, 29 NOV - "Ci sono falsi miti da sfatare sul global compact: non è un quadro giuridicamente vincolante e non creerà nessun obbligo giuridico per gli Stati, è una delle tante azioni di politica, è un quadro da cui gli Stati possono trarre spunto per attuare le loro politiche nazionali". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini al dibattito alla miniplenaria del Parlamento europeo oggi a Bruxelles. "Noi dobbiamo evitare due errori sul global compact: far finta che ci sia uno scontro fra gli interessi nazionali ed il global compact, anzi è il contrario, se vogliamo governare e disciplinare la migrazione e renderla ordinata umana e sostenibile allora il global compact è lo strumento più forte per difendere i nostri interessi nazionali - ha precisato -. Un altro errore sarebbe quello di concepire le migrazioni come una lotta fra nord e sud del mondo".