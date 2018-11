Merkel, parlerò con Putin al G20

BERLINO, 29 NOV - "Molti auspicano buoni rapporti con la Russia e si parla tanto delle sanzioni, ma noi non applichiamo le sanzioni come fini a se stesse. Noi abbiamo adottato le sanzioni, perchè sia chiaro che anche i Paesi vicini alla Russia hanno diritto a un loro sviluppo indipendente". Lo ha detto Angela Merkel parlando al forum economico tedesco-ucraino, annunciando poi che avrà un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin al G20 "sulla questione dei diritti di navigazione nella regione e della raggiungibilità dell'Ucraina via mare". "Sappiamo che bisogna trovare una soluzione ragionevole attraverso il dialogo - ha aggiunto - e non attraverso un conflitto militare", ha proseguito la cancelliera tedesca. "Gli accordi di Minsk - ha concluso - hanno permesso che per lungo tempo non ci sia stata un'ulteriore escalation e che l'Ucraina sia tornata ai suoi confini".