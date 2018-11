Conte arrivato a Buenos Aires

BUENOS AIRES, 29 NOV - Il premier Giuseppe Conte è arrivato a Buenos Aires dove nel tardo pomeriggio incontrerà il presidente argentino Mauricio Macri alla Casa Rosada e domani e dopodomani parteciperà al G20. Il presidente del Consiglio in mattinata è atteso all'Università di Buenos Aires, dove inaugurerà il Centro italo-argentino di Alti Studi e riceverà una laurea honoris causa. "Il G20 - ha postato Conte su Facebook - "sarà un'ottima occasione per affrontare alcune tematiche che ci vedono impegnati da vicino in Italia e per condividere con gli altri leader mondiali la nostra idea di cambiamento".