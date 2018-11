Conte,dirò a G20 nostra idea cambiamento

BUENOS AIRES, 29 NOV - Il G20 "sarà un'ottima occasione per affrontare alcune tematiche che ci vedono impegnati da vicino in Italia e per condividere con gli altri leader mondiali la nostra idea di cambiamento". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook, da poco atterrato a Buenos Aires, ricordando che oggi incontrerà il presidente argentino Mauricio Macri.