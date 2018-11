Trump, accordo con Cina vicino

WASHINGTON, 29 NOV - "Gli Stati Uniti sono molto vicini ad un accordo con la Cina, ma non so se voglio farlo": cosi' Donald Trump prima di partire per il G20 di Buenos Aires dove al centro dei lavori ci sara' anche il tema dei dazi. Trump ha quindi ribadito come grazie ai dazi stanno arrivando molti soldi nelle casse Usa: "Penso che la Cina voglia un accordo, spero di farlo, ma francamente mi piace l'accordo che abbiamo ora", ha ironizzato".