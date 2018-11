Manovra: Juncker, con l'Italia progressi

BUENOS AIRES, 30 NOV - "Non si deve drammatizzare la questione dell'ipotesi di infrazione all'Italia" sulla manovra. "Stiamo facendo progressi". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in una conferenza stampa oggi a Buenos Aires a margine del G20. "Ho incontrato il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte a Bruxelles, e lo incontrerò ancora qui", ha ricordato Juncker. "Non siamo in guerra con l'Italia, l'atmosfera è buona", ha sottolineato. "Siamo con l'Italia - ha aggiunto - se l'Italia è con noi".