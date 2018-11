G20: Usa, pronti a tirarci fuori

WASHINGTON, 30 NOV - E' gia' braccio di ferro per il comunicato finale del G20, con la delegazione di negoziatori Usa guidata dal 'falco' John Bolton. Il consigliere nazionale per la sicurezza avrebbe lanciato un chiaro ultimatum: "O accettate il nostro linguaggio o noi non aderiremo alla dichiarazione". "Siamo impegnati - spiega una fonte della Casa Bianca - a lavorare per un consenso sul comunicato ma ci opporremo con forza a un linguaggio che pregiudichi le nostre posizioni e siamo pronti a tirarci fuori se necessario".