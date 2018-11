Regeni: Moavero convoca amb. Egitto

ROMA, 30 NOV - Il Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha formalmente convocato oggi alla Farnesina l'Ambasciatore dell'Egitto in Italia, Hisham Badr, per sollecitare le autorità egiziane ad agire rapidamente al fine di rispettare l'impegno, assunto ai più alti livelli politici, di fare piena giustizia sul barbaro omicidio di Giulio Regeni. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Moavero ha espresso l'esigenza da parte italiana di vedere concreti sviluppi investigativie ha sottolineato che gli esiti della riunione svoltasi nei giorni scorsi a Il Cairo tra magistrati italiani ed egiziani hanno determinato una forte inquietudine in Italia. L'ambasciatore da parte sua ha manifestato la volontà del Cairo di proseguire la cooperazione giudiziaria tra le due Procure.