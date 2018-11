G20: commercio e clima priorità Brics

BUENOS AIRES, 1 DIC - I leader dei cinque Paesi del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) si sono riuniti oggi a Buenos Aires, a margine del Vertice G20. respingendo il protezionismo e sostenendo l'Accordo di Parigi sui mutamenti climatici. In un documento diffuso al termine della riunione, il Brics ha espresso il suo sostegno all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) quale garante di buone pratiche e del rispetto delle norme nelle transazioni globali. "Le regole del Wto - recita il documento - sono contrarie alle misure unilaterali ed al protezionismo, rivolgiamo quindi la richiesta ai suoi membri di opporsi a quelle pratiche". La presa di posizione è avvenuta proprio mentre due dei principali protagonisti del G20 in Argentina, Usa e Cina, sono impegnati in un duro confronto. Sul piano politico il Brics ha indicato di ribadire "il nostro impegno di lavorare insieme per rafforzare il multilaterialismo e per promuovere un ordine internazionale giusto, egualitario, democratico e rappresentativo".