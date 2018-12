G20: documento finale resta in bilico

BUENOS AIRES, 1 DIC - E' cominciato nell'incertezza sul contenuto di un possibile documento finale il secondo ed ultimo giorno cruciale del Vertice dei capi di Stato e di governo del G20 di Buenos Aires. Gli 'sherpa' hanno fatto nottata, impegnati in complessi negoziati per cercare di trovare una sintesi e superare le divergenze fra le principali potenze sui temi chiave del vertice, dal commercio mondiale al cambiamento climatico, al fenomeno migratorio. Secondo fonti vicine alla trattativa, lo scoglio maggiore che potrebbe addirittura far saltare la firma di Trump sul documento finale è l'azione per controllare i cambiamenti climatici, che gli Usa vorrebbero escludere dall'impegno collettivo del G20. Grande attesa anche per l'incontro fra il presidente americano Donald Trump ed il collega cinese Xi Jinping, protagonisti del duro confronto in tema di commercio.