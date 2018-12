Famiglia Bush invita Trump ai funerali

WASHINGTON, 1 DIC - La famiglia Bush ha contattato il presidente Donald Trump e la first lady Melania per invitarli ai funerali dell'ex presidente George H.W. Bush. Lo riportano i principali media americani. Bush padre non ha mai nascosto la sua avversita' verso il tycoon, che nel 2016 avrebbe definito "pallone gonfiato" votando per Hillary Clinton.