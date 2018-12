G20: 'Bestia' di Trump fa il pieno

BUENOS AIRES, 1 DIC - L'automobile superblindata del presidente americano Donald Trump, conosciuta come 'La Bestia', è stata vista oggi fare benzina come un veicolo qualsiasi presso una stazione di servizio del centro di Buenos Aires, mentre erano in corso i lavori del secondo giorno del G20. Una telecamera del canale 'all news' Todos Noticias ha colto l'auto a prova di missile dell'ospite della Casa Bianca mentre si riforniva di carburante. Per il pieno, ha reso noto il gestore dell'esercizio, l'autista "ha pagato 1.650 pesos", ossia meno di 40 euro. Nonostante le misure di sicurezza in vigore, vari passanti hanno voluto farsi 'selfie' con la limousine anche se, per prudenza, a rispettosa distanza.