Messico: indios celebrano Lopez Obrador

CITTA' DEL MESSICO, 2 DIC - Dopo aver ricevuto ufficialmente l'investitura presidenziale nel Parlamento del Messico, Andrés Manuel López Obrador si è recato nella storica piazza del Zocalo a Città del Messico dove, davanti ad almeno 120.000 persone, ha partecipato ad una nuova investitura presidenziale da parte di leader delle popolazioni indigene originarie messicane. Questa è avvenuta attraverso una solenne cerimonia di purificazione e la consegna di un bastone di comando di cedro benedetto. Rivolgendosi alla popolazione 'Amlo', come lo chiamano i messicani in base alle iniziali del suo nome, ha parlato degli impegni che vuole prendere per "trasformare in realtà la quarta trasformazione del nostro Paese". "Io mi sono sottoposto ad una purificazione - ha commentato - ma ora viene il momento più importante: vogliamo la purificazione della vita pubblica del Messico". Di fronte a voi, ha proseguito, "mi impegno a non mentire, non tradire e non tradire il popolo del Messico".