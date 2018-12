Clima: Cop24, 'non c'è un piano B'

KATOWICE, 2 DIC - "Siamo qui per consentire al mondo di agire insieme sul cambiamento climatico, tutti i paesi devono mostrare creatività e flessibilità". Lo ha detto il viceministro dell'ambiente polacco, Michal Kurtyka, aprendo i lavori della conferenza Onu sul clima, Cop24, in programma fino al 14 dicembre a Katowice. "Il segretario generale dell'Onu conta su di noi, non c'è un piano B", ha sottolineato Kurtyka. Domani inizierà la discussione con i capi di governo ed i ministri. I padroni di casa auspicano che i lavori producano una dichiarazione che garantisca una "giusta transizione" alle industrie alimentate con fonti fossili sulla strada del taglio delle emissioni di gas serra.