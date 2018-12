Khashoggi: Erdogan pensa a indagini Onu

ISTANBUL, 3 DIC - "Se necessario, siamo pronti a sollevare davanti alle Nazioni Unite" la richiesta di condurre "un'indagine internazionale" per chiarire tutte le responsabilità nell'omicidio di Jamal Khashoggi. "È su questo che stiamo insistendo". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando con i giornalisti al termine del G20 in Argentina. Tornando a lamentare la mancanza di collaborazione delle autorità giudiziarie saudite con quelle turche, Erdogan ha quindi ribadito che le domande chiave a cui ancora dare risposta riguardano i mandanti del delitto e che fine abbia fatto il corpo del reporter dopo l'uccisione nel consolato di Riad a Istanbul, definendo "inaccettabili" le spiegazioni fornite finora dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Tuttavia, ha sottolineato, per la Turchia l'inchiesta e le relazioni diplomatiche con l'Arabia Saudita devono restare "due cose distinte". "Non abbiamo mai visto questo incidente come una questione politica", ma solo "come un cruento omicidio", ha concluso Erdogan.