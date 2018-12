Gilet gialli: 72% sostiene movimento

PARIGI, 3 DIC - E' il 72% dei francesi a sostenere ancora il movimento dei gilet gialli dopo il terzo sabato di manifestazioni, secondo un sondaggio Harris Interactiv per la radio francese RTL e per la tv M6. La cifra è simile a quella registrata alla prima giornata di mobilitazione il 17 novembre. Tuttavia, più di 8 intervistati su 10 disapprovano il ricorso alla violenza. Per il 90%, il governo non è mostrato all'altezza. Oggi, intanto, il primo ministro Edouard Philippe - come chiesto ieri da Emmanuel Macron - riceve nel corso di tutta la giornata i leader o delegazioni dei partiti presenti in Parlamento e i portavoce dei gilet gialli che ieri, con una tribuna su Le Journal du Dimanche, si sono detti disponibili al dialogo.