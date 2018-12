Principe bin Salman visita la Giordania

ROMA, 3 DIC - Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, si recherà in Giordania come ultima tappa del suo tour regionale. Lo riporta Al Jazeera. A novembre il principe saudita ha intrapreso un tour nel mondo arabo, recandosi in visita ufficiale in Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Tunisia e Algeria, con una deviazione in Argentina per partecipare al G20.