Manovra: Moavero, Usa al fianco Italia

ROMA, 3 DIC - "Penso che quanto abbiamo sentito dall'ambasciatore americano è chiaro: gli Stati Uniti sono al nostro fianco perchè siamo per loro un partner che considerano importante e di conseguenza quando la nostra economia va meglio questo giova all'insieme del rapporto anche con gli Stati Uniti come all'insieme del rapporto con gli altri Paesi dell'Unione europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi commentando le parole sulla manovra italiana dell'ambasciatore Lewis Eisenberg. "Le notizie - ha aggiunto a margine di un evento all'Aspen Institute - le dobbiamo aspettare dal ministro Tria che oggi è a Bruxelles. Per noi - ha ribadito - il negoziato è essenziale. Si tratta di un negoziato fisiologico" fondato sulle regole Ue. "Siamo esattamente in questa fase - ha concluso - e cerchiamo di arrivare a un risultato positivo nell'interesse del Paese".