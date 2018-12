Brisbane, arrestati dopo ore di assedio

BRISBANE, 3 DIC - Paura questa mattina a Brisbane, in Australia, dove due uomini armati, ricercati per furto, si sono barricati in un edificio per sfuggire alla polizia. I due sono stati arrestati dopo sei ore di assedio da parte degli agenti, durante le quali la zona, il centrale quartiere di Auchenflower dove ha sede anche uno dei principali ospedali cittadini, è rimasta paralizzata, con strade chiuse, traffico deviato e ospedale in allerta. Lo riferisce il sito del Courier mail. Tutto è cominciato verso le 11 ora locale, quando alcuni agenti, accompagnati da una squadra speciale, hanno bussato alla porta di un appartamento del Chasely apartment Hotel a Coronation Drive. I due uomini che si trovavano all'interno, rispettivamente 33 e 39 anni, erano ricercati per una serie di furti avvenuti nella zona sud di Brisbane. Quando hanno visto gli agenti, hanno fatto fuoco attraverso la porta e si sono barricati all'interno dell'appartamento. La polizia ha tentato di negoziare con i malviventi ma inutilmente.