I gilet gialli: il governo si dimetta

PARIGI, 3 DIC - "A questo punto l'unica via d'uscita per calmare le acque è che il governo si dimetta": lo dice una delle portavoce dei gilet gialli minacciati di morte dagli elementi più radicali del movimento, Jacline Mouraud, intervistata dall'ANSA a Parigi. Quello che sta accadendo "è allucinante. Il movimento iniziato pacificamente sta sfuggendo ad ogni logica e ragionevolezza. Oggi non so come riusciremo ad uscire da questo marasma", ha aggiunto, dicendosi "agghiacciata" dalle distruzioni di sabato a Parigi.