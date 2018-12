Giappone: addio al 'cercapersone'

TOKYO, 03 DIC - Dopo 50 anni di servizio in Giappone, il 'pager' - il dispositivo conosciuto in Italia come il 'cerca persone', esce di scena a causa delle presenza ormai 'troppo ingombrante' del telefono cellulare. L'ultimo operatore presente nel paese, la Tokyo Telemessage, ha reso noto che sospenderà il servizio a partire dal prossimo settembre. Gli abbonamenti ai pager hanno raggiunto il picco nel 1996 con oltre 10 milioni di clienti nel paese del Sol Levante, ma con l'arrivo dei cellulari, e successivamente l'avvento degli smartphone, la loro presenza si è drasticamente ridotta. Oggi l'azienda ha appena 1.500 utenti nell'area metropolitana, perlopiù dipendenti di ospedali, che preferivano l'apparecchio ai cellulari per l'assenza delle onde elettromagnetiche. Il presidente di Tokyo Telemessage ha detto che utilizzerà le frequenze rese disponibili per rafforzare il segnale della pubblica sicurezza in caso di disastri naturali.