Israele: scoperto tunnel Hezbollah

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 DIC - L'esercito israeliano ha in corso l'operazione 'Scudo del Nord' per distruggere tunnel di attacco degli Hezbollah che dal Libano si addentrano oltre il confine in territorio ebraico. Lo ha annunciato il portavoce militare. "La costruzione di questi tunnel di attacco che Israele ha scoperto, prima che diventassero operativi e fossero una imminente minaccia per la sicurezza di civili israeliani - ha spiegato il portavoce militare aggiungendo che l'operazione è in corso da questa notte - costituisce una evidente e grave violazione della sovranità israeliana ed è un ulteriore prova del mancato rispetto da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah delle Risoluzione Onu, prima fra tutte la 1701". Le attività degli Hezbollah, ha aggiunto il portavoce, sono condotte "dai villaggi del sud Libano mettendo in pericolo sia il paese stesso sia i suoi civili per mettere in piedi queste strutture del terrore".