Venezuela-Russia:Maduro da Putin a Mosca

CACARAS, 4 DIC - Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, è partito ieri sera da Caracas alla volta di Mosca per sostenere "una giornata intensa" di lavoro con il collega russo Vladimir Putin e ricercare "investimenti e miglioramenti economici per il suo Paese. In un messaggio attraverso la tv statale Vtv Maduro ha annunciato che "sto partendo per Mosca per una riunione di lavoro" con cui "voglio rafforzare la diplomazia geopolitica di pace" e ampliare "le nostre relazioni e i legami di amicizia fra Paesi fratelli". Le relazioni fra Venezuela e Russia sono in via di rafforzamento, da qualche tempo, con la vendita di armamenti russi alle forze armate venezuelane e l'ingresso di imprese pubbliche di Mosca nel settore petrolifero dell'Orinoco.