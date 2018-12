Migranti: Mediterraneo, 2.133 morti 2018

GINEVRA, 4 DIC - Dall'inizio dell'anno al 28 novembre scorso, un totale di 107.583 migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare e 2.133 sono morti nelle acque del Mediterraneo. Lo ha riferito oggi a Ginevra l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Nello stesso periodo dell'anno scorso, l'Oim aveva registrato 164.908 sbarchi, di cui 117.120 solo in Italia, e 3.113 decessi in mare. Gli arrivi in Italia nei primi 11 mesi dell'anno sono stati 23.011, con un declino dell'80% rispetto ai dati del 2017.