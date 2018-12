Gilet Gialli: Le Pen boccia la moratoria

PARIGI, 4 DIC - "Una moratoria è solo un rinvio. Non è evidentemente all'altezza delle attese e della precarietà in cui versano i francesi": lo scrive la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, in seguito alla decisione del governo di concedere una moratoria sull'aumento del prezzi del carburante per placare la rivolta dei gilet-gialli. "Se si limitano ad una moratoria - avverte Le Pen in un tweet - sarà la dimostrazione che non si considerano come dirigenti di uno Stato nazione che deve la protezione al suo popolo, ma come padroni di banca che concedono una rateizzazione ai clienti eccessivamente indebitati".