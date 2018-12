Global contact: Ue, contrari ripensateci

BRUXELLES, 4 DIC - "Rivolgo l'ultimo appello agli Stati membri" che non sottoscrivono il Global compact sulla migrazione, "affinché ripensino e riconsiderino la loro posizione", poiché questa "è nell'interesse dell'Europa, e dei Paesi dell'Ue coinvolti o meno dalle migrazioni". Così il commissario europeo Dimitris Avramopoulos rispondendo ad alcune domande. Il global compact "crea una piattaforma di cooperazione multilaterale sulla migrazione, una sfida globale, che richiede soluzioni globali e una globale condivisione di responsabilità" ed è un "segnale ai nostri partner in Africa che vogliamo collaborare con loro alla pari", ha aggiunto Avramopulos, rivolgendo il suo appello. E a chi chiede se ci sia qualcosa di sbagliato nel global compact sulla migrazione, visto che così tanti Paesi hanno problemi a sottoscriverlo, Avramopoulos risponde a sua volta con una domanda: "non c'è forse qualcosa di sbagliato nel modo in cui alcuni partiti politici lo leggono e lo capiscono?".