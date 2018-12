Danimarca: al confino migranti con reati

ROMA, 4 DIC - La Danimarca intende confinare i richiedenti asilo che sono stati respinti e che hanno commesso crimini a vivere su un'isola remota al largo della costa: lo ha annunciato il governo del Paese, secondo quanto riferiscono diversi media internazionali, tra cui l'Independent. Situata a circa un miglio e mezzo dalla costa, l'isola di Lindholm ospiterà anche coloro che non possono rimanere in Danimarca ma che non possono essere espulsi per motivi legali e si trovano dunque in una sorta di limbo giuridico. La misura, fortemente criticata dall'opposizione, fa parte dell'accordo di coalizione del governo che include il Partito Popolare Danese (Dansk Folkeparti), dalle posizioni fortemente anti-immigrazione. La formazione politica ha festeggiato l'annuncio pubblicando un cartone animato sui social media in cui si vede un uomo dalla pelle scura, vestito con abiti da musulmano, che viene scaricato su un'isola deserta.