Kate e Meghan passeranno Natale insieme

LONDRA, 4 DIC - In barba ai pettegolezzi dei tabloid sulle presunte tensioni, Meghan e Harry trascorreranno il Natale assieme a Kate e William a Sandringham. Secondo il Daily Mail, i duchi di Sussex si preparano come già l'anno scorso a passare le feste con i cognati e agli altri membri della famiglia reale, in primis la regina, nella residenza di Anmer Hall nel Norfolk. Le voci su dissapori fra le due giovani coppie, in particolare su un asserito clima di nascente incompatibilità fra le cognate, non smettono di circolare sull'onda dell'annuncio del trasloco di Harry e Meghan dal cottage di Kensington Palace, vicino a quello dei duchi di Cambridge, a Frogmore, nella campagna inglese in vista della nascita del loro primo bebè. Mentre si moltiplicano i segnali della fine della luna di miele fra la stampa popolare britannica e Meghan: al coro si è unito nelle ultime ore anche Piers Morgan, controverso quanto noto ex direttore del Daily Mirror, che ne ha parlato come di "un'arrampicatrice sociale".