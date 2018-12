Michelle Obama,sindrome impostore esiste

LONDRA, 4 DIC - Michelle Obama, a Londra per la promozione della sua biografia best seller 'Becoming Michelle Obama', ha conquistato la capitale britannica rivelando le sue debolezze più intime: come "la Sindrome dell'Impostore", ovvero quella condizione psicologica che fa pensare - nonostante la dimostrazione esteriore delle proprie competenze - di non meritare il proprio successo, attribuito invece ad un colpo di fortuna o ad un errore di valutazione degli altri. E' una sensazione che "non va mai via", ha confessato la ex First Lady Usa a un incontro con la scuola secondaria femminile londinese Elizabeth Garrett Anderson.