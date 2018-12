Sondaggio 2020, Biden e Sanders in testa

WASHINTON, 4 DIC - Joe Biden, Bernie Sanders e Beto O'Rourke: questi, in ordine, i tre nomi in testa ad un sondaggio Harvard Caps/Harris sui potenziali candidati democratici favoriti dagli elettori sia dem sia indipendenti per la prossima corsa alla Casa Bianca, a quasi un anno dalle primarie. L'ex vicepresidente Usa è largamente il più popolare, con il 28%, seguito dal senatore del Vermont, con il 21%. Terzo, ma a distanza (7%), l'ex deputato che si è guadagnato la ribalta sfiorando il colpaccio nel duello senatoriale con Ted Cruz in una roccaforte repubblicana. Sorpassate quindi da 'Beto' le senatrici Elisabeth Warren, Kamala Harris e il loro collega Cory Booker, nonchè l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg. Ultimo, col 2%, Michael Avenatti, l'avvocato di Stormy Daniels, la pornostar che sostiene di aver avuto una relazione con Trump.