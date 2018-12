Cmc, convocato ambasciatore del Kuwait

ROMA, 4 DIC - Su indicazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, il Direttore Generale degli Affari Politici della Farnesina, Ambasciatore Sebastiano Cardi, ha convocato per domani mattina l'Ambasciatore del Kuwait in Italia, S.E. Sheikh Alì Khalid Al-Jabar Al-Sabah, per ricevere precise e aggiornate informazioni su quanto accaduto a Kuwait City ad Andrea Urciuoli, l'italiano dipendente della Cmc di Ravenna bloccato a Kuwait city dalle autorità locali a seguito di controversie legali insorte tra la ditta italiana e altre società operanti nel Kuwait. Il Ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi, segue con attenzione l'evoluzione della vicenda. Tutto è partito da un contenzioso milionario su un appalto di Cmc, il gigante cooperativo delle costruzioni, quarto gruppo italiano con circa novemila lavoratori, che proprio ieri ha deciso di richiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "con riserva".