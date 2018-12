May: questo accordo, no deal o no Brexit

LONDRA, 5 DIC - La scelta è "fra questo accordo, un no deal o nessuna Brexit affatto". E' l'ultimatum rivolto ieri sera dalla premier Theresa May alla Camera dei Comuni al via del dibattito sull'intesa da lei raggiunta con Bruxelles. Per la premier conservatrice, apparsa imperturbabile nel suo intervento di fronte alle numerose interruzioni dell'aula, tutte le alternative ipotizzabili sono destinate a portare "divisione e maggiore incertezza" nel Regno Unito. Mentre l'Ue non offrirà in nessun caso "un accordo migliore".