Turchia: mandato arresto per noto attore

ISTANBUL, 5 DIC - A più di 5 anni di distanza, non si fermano in Turchia le iniziative giudiziarie contro le proteste di Gezi Park. Un mandato d'arresto è stato emesso stamani nei confronti dell'attore turco Mehmet Ali Alabora - molto noto nel Paese e seguitissimo su Twitter con quasi 3 milioni di follower - per la sua partecipazione alle proteste contro il governo di Recep Tayyip Erdogan. L'attore vive da qualche tempo in Inghilterra, secondo i media locali. Si tratta di una nuova escalation della magistratura dopo il fermo il mese scorso di una dozzina di accademici e attivisti legati all'organizzazione Anadolu Kultur, il cui fondatore Osman Kavala è detenuto da oltre un anno. Erdogan lo ha accusato di essere il "Soros turco" che ha finanziato le manifestazioni di Gezi Park, mentre l'Ue ha più volte espresso preoccupazione per la sua detenzione preventiva.