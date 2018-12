Russia: perseguiti militari ucraini

MOSCA, 5 DIC - La Russia proseguirà le procedure legali contro i militari ucraini che hanno violato i confini russi nonostante le critiche di altri paesi. Lo ha riferito il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, citato dalla Tass. "Le critiche e tutte le sortite varie per la Russia non rappresentano la ragione per interrompere il procedimento legale nei confronti di chi ha violato i suoi confini: questi procedimenti continueranno ad essere portati avanti", ha assicurato il portavoce del Cremlino, citato dalla Tass.