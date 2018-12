Khashoggi: Onu, inchiesta internazionale

ISTANBUL, 5 DIC - Nel caso di Jamal Khashoggi, "credo che ci sia davvero bisogno" di un'inchiesta internazionale "per accertare ciò che è realmente accaduto e chi sono i responsabili di quel terribile omicidio". Lo ha detto l'Alto commissario Onu per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, in una conferenza stampa a Ginevra. La necessità di un'indagine internazionale per evitare un insabbiamento sull'omicidio del reporter nel consolato saudita di Istanbul è fortemente sostenuta anche dalla Turchia.