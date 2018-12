Corea Nord ingrandisce base missilistica

WASHINGTON, 6 DIC - Pyongyang ha ingrandito una importante base di missili a lunga gittata nel mese successivo allo storico summit tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump, secondo le immagini satellitari diffuse dalla Cnn. Si tratta della base di Yeongjeo-dong, nell'interno montagnoso del Paese, dove e' stato costruito un nuovo impianto che non era ancora stato identificato pubblicamente, a circa 10 km di distanza. Una rivelazione che confermerebbe come i colloqui diplomatici tra i due Paesi abbiano fatto ben poco per fermare la corsa agli armamenti di Kim.