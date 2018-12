Nuova nave lanciamissili russa in Crimea

MOSCA, 06 DIC - La Russia ha inviato in Crimea una nuova nave lanciamissili della classe Buyan-M: la Orekhovo-Zuyevo, oggi in viaggio da Novorossiysk a Sebastopoli. Lo fa sapere il portavoce della flotta russa sul Mar Nero, Alexiei Rulev, citato dall'agenzia Interfax, sullo sfondo delle tensioni tra Mosca e Kiev dopo il sequestro di tre navi ucraine e l'arresto dei loro equipaggi nello stretto di Kerch, che collega il Mar Nero al mare di Azov. Si tratta della settima corvetta russa della classe Buyan-M, la seconda di questo tipo realizzata per la flotta russa sul Mar Nero. La nave dispone di missili a lungo raggio Kalibr, artiglieria moderna, sistemi di difesa antiaerea e antisabotaggio.