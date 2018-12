Brexit: sindaco di Londra teme 'no deal'

LONDRA, 6 DIC - Lo spettro di "una devastante Brexit no deal" resta all'orizzonte, a dispetto della volontà dei più, e potrebbe materializzarsi per forza d'inerzia in caso di stallo: a lanciare l'allarme è il sindaco di Londra, Sadiq Khan, laburista e anti-brexiteer di spicco, sollecitando Theresa May a congelare l'iter di divorzio, ritirando la notifica dell'articolo 50 per il recesso dall'Ue entro il 20 marzo 2019, laddove martedì 11 dicembre i Comuni dovessero bocciare l'accordo raggiunto dalla premier Tory britannica con Bruxelles. Khan, in visita oggi in Irlanda, ha invocato quanto meno un rinvio della procedura - cosa che la premier continua peraltro a escludere - per evitare che una scadenza così ravvicinata e stringente impedisca di fatto l'esame di opzioni alternative diverse dal no deal all'accordo May dopo l'eventuale mancata ratifica parlamentare.