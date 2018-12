Gilet gialli, sabato Tour Eiffel chiusa

PARIGI, 6 DIC - Chiude anche la Tour Eiffel sabato, per motivi di ordine pubblico, in concomitanza con la manifestazione dei gilet gialli. Lo ha annunciato la società di gestione. "Le manifestazioni annunciate per sabato 8 dicembre - si legge in un comunicato della società - non consentono di accogliere i visitatori con le necessarie condizioni di sicurezza". Una decina di musei e teatri parigini rimarranno chiusi sabato per motivi di sicurezza legati alla manifestazione dei gilet gialli. Sette musei rimarranno sbarrati, fra i quali il Grand Palais e il Petit Palais, il museo d'arte moderna della Ville de Paris, il Musee de l'homme e il musee des Arts et Metiers.