Statua a prima afro-americana Congresso

NEW YORK, 6 DIC - New York dedicherà una statua a Shirley Chisholm, la prima afro-americana eletta al Congresso degli Stati Uniti. La Chisholm, originaria di Brooklyn, e una democratica, fu eletta nel 1968 e nel 1972 fu anche la prima candidata di colore a cercare una nomination per la candidatura alla presidenza. Il monumento sarà eretto a Prospect Park a Brooklyn. La decisione di scegliere la deputata afro-americana morta nel 2005 e' stata presa dopo aver esaminato circa 2000 candidature nell'ambito di una iniziativa che ha lo scopo di onorare la storia delle donne di New York. Secondo quanto riferisce Cnn, a New York ci sono solo quattro statue di donne. A Central Park, il parco urbano più visitato degli Stati Uniti, ci sono 132 statue, sono una raffigura una donna.