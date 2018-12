Falso allarme bomba alla Cnn

NEW YORK, 7 DIC - Strade chiuse e squadre speciali ieri sera (notte in Italia) a Manhattan, dove una telefonata anonima di un uomo con un accento del sud ha annunciato la presenza di cinque bombe all'interno del Time Warner Center dove ha sede la Cnn. Gli uffici sono stati subito evacuati e la polizia ha passato al setaccio l'edificio insieme al personale della sicurezza. Dopo che è stato appurato che nell'edificio non vi era nulla di sospetto, tutti i dipendenti in servizio hanno potuto rientrare. Poco prima ennesimo tweet di Trump con parole spesso rivolte alla Cnn e non solo: "Fake news - The enemy of the people!".